225 миллионов километров — не самая главная проблема полета человека на Марс, который NASA запланировала на 2030 год, а наша космическая программа пока все откладывает и откладывает. Люди, летящие к соседней планете, будут подвергаться такому радиактивному облучению, что даже если они выживут, с их мозгами произойдут необратимые изменения.

Ранее считалось, что вред от космических лучей может быть краткосрочным. Теперь же ученые Калифорнийского университета в Ирвайне провели новые опыты с мышами и выяснили, что даже через шесть месяцев после космического путешествия астронавты все еще будут страдать от деменции, паранойи, приступов неконтролируемого страха и беспокойства.

Исследование опубликовано в Nature's Scientific Reports.

В ходе эксперимента мышей облучили низкими дозами радиации в лаборатории NASA в Нью-Йорке. Дальше мыши выполняли разные сложные задачи спустя 12 недель и спустя 24 недели после окончания облучения.

Выяснилось, что состояние мышей только ухудшалось. Они показывали все худшие результаты в выполнении своих задач, показывали ухудшение памяти, реакции, были беспокойны и более пугливы, чем обычно.

Руководитель группы исследователей Чарльз Лимоли говорит, что космическая радиация повредила мышам дендриты, разветвленные кусочки нейронов, и именно случившиеся из-за этого помехи в передаче сигналов в мозгу привели к описанным симптомам.

В случае с людьми это бы означало ухудшение когнитивных функций и памяти, беспокойство, депрессия и нарушения в области принятия решений. Совсем печальная новость — со временем ситуация только ухудшается.

Современные космонавты, находясь на орбите, защищены магнитным полем земли и не испытывают такого негативного влияния космических лучей. В межпланетной же экспедиции космонавтов не защитит ни оболочка космического корабля, ни собственная черепная коробка.

Американский астронавт Тим Пик, который провел шесть месяцев на международной космической станции (напомним, под защитой магнитосферы земли), описал последствия гораздо менее тяжелого облучения:

«Честно говоря, чувствуешь себя довольно-таки ужасно. Это можно описать разве что как худшее на свете похмелье — и это касается примерно всего, что связано с мозгом».