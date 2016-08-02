Уцепиться за выступ, последний рывок, и вот она, вершина. Под ногами Эльба, вся Саксония на ладони. Кто-то в такой ситуации царапает неровными от радости буквами на камне «Здесь был Олег», но только не немецкий скалолаз. Он пишет то же самое в специальной тетрадке, которая хранится при каждой вершине Саксонской Швейцарии в специальном ящичке. Чтобы не случилось вандализма. Немцы все-таки маньяки порядка.

«Скалолазание — это нетрудно. Физическая подготовка — только половина успеха, другая половина — преодоление страха в голове», — философски замечает гид, 40-летняя Дафна Цишанг, глядя на яркие пятна страховочных жилеток, которые видны тут и там на окрестных скалах. Сама Дафна занимается скалолазаньем с восьми лет. Она одета по-спортивному: термобрюки, флисовая куртка и тяжелые походные ботинки. Дафна легко прыгает по валунам и усмехается, когда пешие туристы, подобравшиеся слишком близко к краю оврага, резко отходят назад.

В национальном парке Саксонская Швейцария разрешено только свободное скалолазание — с веревкой и карабином, без дополнительных инструментов. Обычно в трещины вставляют клинья и вбивают в породу крюки для веревок, но так скалы над Эльбой, сложенные из песчаника, проще простого испортить. Минусы песчаника: он хрупкий и легко рассыпается. Плюсы: с ним просто было работать средневековым каменотесам, и из добытого здесь камня они построили, например, Бранденбургские ворота в Берлине.

80 миллионов лет назад на этом месте было дно океана. Трещины и разломы образовались на песчаных пластах, после того как море мелового периода отступило, и дно стало знаменитым ландшафтом c причудливыми скалами, как будто выточенными токарем. Оглядываясь вокруг со смотровой площадки на 198-метровой высоте, трудно поверить, что на месте почерневших изрезанных гор с зеленым лесом бушевала вода.

Эльбские песчаниковые горы расположены на четверть в чешской Богемии и на три четверти в Германии. Чтобы окончательно запутать вопрос, чья это достопримечательность, немецкую ее часть называют Швейцарией — точнее, Саксонской Швейцарией. Почему именно Швейцарией? Просто немцы в восторге от страны шоколада и банков, и чуть ли не каждая горная местность ассоциируется у них с Альпами. Поэтому в Германии самая высокая концентрация «швейцарий» в мире. Немецкие краеведы насчитали 130 штук: есть Швейцария Берлинская, Голштинская, Франконская. Если выстроить их в алфавитном порядке, Саксонская Швейцария будет идти под номером 112.

По алфавиту, но никак не по важности. Это уже давно визитная карточка Саксонии и 25 лет как национальный парк, где есть чем заняться не только скалолазам. Горные велосипедисты могут кататься по специальным тропам любого уровня сложности, а пенсионеры и семьи с детьми — гулять по легким пешеходным маршрутам и устраивать пикники. Огороженные зоны отдыха, вырубленные в скалах ступени, лестницы, подробные таблички и указатели придают отдыху в национальном парке истинно немецкий характер: все донельзя аккуратно и безопасно.

Плюс ко всему он находится вызывающе близко к цивилизации — в 30 километрах к югу-востоку от Дрездена.

Столицу Саксонии любят за архитектуру барокко, картинную галерею старых мастеров и дворцы. Им в городе даже тесно: три знаменитых замка — Экберг, Альбрехтсберг и Лингнер­шлосс — выстроились у Эльбы друг за другом.

Самый узнаваемый город­ской символ — корона, которой сувенирные лавки украшают все подряд, от карандашей и магнитов до фарфора. Хотя, разумеется, рюши дрезденского барокко — это новодел. В 1945 году англо-американские воздушные силы полностью разбомбили город, не оставив камня на камня от старинных зданий: после войны их восстанавливали по историческим чертежам. Теперь у города снова есть гигантское здание оперы, которое выглядит в точности как во времена Штрауса (восстановлено в 1985 году).

И барочная церковь Фрауэнкирхе, реконструкция которой была завершена только в

2005-м: от старого здания остались только редкие вкрапления темных кирпичей в светлую массу новых.

От этого музея восстановленной немецкой старины до диких скал над Эльбой всего 45 минут автобусом, пароходом или электричкой. Как от центра Москвы до Битцев­ского лесопарка.Читать дальше >>>