Грегорис Цахас — самый знаменитый житель крошечной деревушки Мандрия, словно прилепившейся к каменистому склону над Эгейским морем. Грегорис выкуривает по пачке крепких сигарет в день, ходит по воскресеньям в церковь и голосует за демократов. Каких-то 80 лет назад он зарабатывал на жизнь, развозя на осле уголь из порта по окрестным поселкам. Сейчас Грегорис коротает дни в кафе у зятя, расположенном в километре вверх по склону от его дома, или в придорожном кафе на берегу. Пьет кофе, шутит, общается с местными. Иногда он добирается до кафе пешком, иногда родственники подвозят его на мотоцикле. Грегорис рассказывает, что одна женщина из его деревни прожила 114 лет. Если пройдете мимо оливкового сада к сельскому кладбищу, показывает он, то сами увидите на могильных плитах, сколько живут икарийцы: 99 лет, 100 лет, 103 года... Самому Грегорису 101 год. Его портреты печатали в американской газете «Нью-Йорк Таймс» и в британской «Гардиан», а телеканал Си-эн-эн снял о нем репортаж. Долгожитель с острова Икария охотно раздает интервью — ему явно нравится быть в центре внимания.

Аномальное долголетие — норма жизни на Икарии. На острове с восьмитысячным населением, затерянном в Эгейском море намного ближе к Турции, чем к материковой Греции, люди в среднем живут на восемь-десять лет дольше, чем в Европе и США. Шесть лет назад американские исследователи причислили остров к так называемым «голубым зонам Земли» — пяти регионам планеты с рекордным числом долгожителей.

И если по количеству людей, доживающих до ста лет, Икария уступает японскому острову Окинава, то по числу 90-летних (а с этого возраста людей и называют долгожителями) уверенно лидирует. Десятый десяток здесь разменивает каждый третий житель. Для сравнения: в США — двое из ста, в России — всего лишь один из пятисот. Причем свои преклонные годы жители Икарии встречают в добром здравии и ясном уме: по данным американских исследователей, случаев онкологических заболеваний на острове на 20 процентов меньше, чем в США, сердечно-сосудистыми болезнями икарийцы страдают в два раза реже, а старческой деменции подвержены лишь единицы.

Для исследования этого феномена автор концепции «голубых зон» — американец Дэн Бюттнер — снарядил на остров несколько экспедиций. Журналисты, демографы, антропологи и кардиологи опрашивали пожилых икарийцев, выясняя их привычки, распорядок дня, диету, уровень физических нагрузок, социальные связи. По результатам опроса Бюттнер переиздал свой бестселлер «Правила долголетия», дополнив новой, «греческой» главой прежние разделы о старожилах Окинавы, Сардинии, полуострова Никоя в Коста-Рике и города Лома-Линда в Калифорнии.

В чем секреты долголетия икарийцев? Американцы все разложили по полочкам. Итак, чтобы бросить стареть, нужны чистый воздух, приятный климат и много солнца. А еще оптимизм, тесная связь с семьей и легкая средиземноморская ленца. Много овощей, бобов и оливкового масла: самые популярные блюда на Икарии — суфико (тушеные овощи) и хорта (салат или похлебка с горными травами). Больше рыбы, меньше мяса. Красное вино. Козье молоко. Чай с майораном, шалфеем, мятой. И мед — им на острове лечат все: от порезов до похмелья.Читать дальше >>>