Отпуск начинается с первых шагов по лобби отеля... Все вокруг такое совершенное, завораживающее. Гармония круглых форм, позитивная энергия по фен-шуй, воздушность и блеск. Уникальная архитектура и современный дизайн Калисты наполняют каждый день отдыха положительными эмоциями. 7 корпусов, множество ресторанов и баров, 5000 кв. м. глади бассейнов, детские площадки отеля вписаны в первозданный природный ландшафт, сосен, эвкалиптов и пальм.

Детали лобби: люстра из кристаллов Сваровски, ковер от Версаче.

Дизайн интерьера: Франк Солано.

Архитектурное бюро: Gerkan, Marg & Partners.

Непревзойденное качество питания, лучшие напитки, кулинарные традиции Средиземноморья, Европы, Азии и Южной Америки погружают в мир гастрономических удовольствий. Система Ультра Все Включено позволяет расслабиться и наслаждаться всеми вкусами настоящего отпуска. А еще Калиста - первый отель Турции, имеющий собственную микробиологическую лабораторию анализа качества продуктов питания, забота о здоровье гостей стоит здесь на первом месте.

Вода в бассейнах отеля не подвергается хлорированию. Использование системы ионизации и фильтрации с серебром позволяет очищать воду, без применения химических веществ. Благодаря этим и другим "зеленым" технологиям отель получил множество престижных наград.

Отдельный мир внутри отеля – мир, созданный для детей. Calimero Luxury Kids Club прививает самым юным гостям любовь к комфорту, развивает творческий потенциал, дает возможность находить друзей со всего мира. Во внутреннем убранстве детского клуба использовано 90% натуральных материалов из дерева. Французское антибактериальное напольное и настенное покрытие «Gerflor» серфтифицировано швейцарской корпорацией «SGS». Яркие цвета, новые игрушки, удобный лобби для родителей, кинотеатр, зеленый игровой парк, защищенный от солнца городок с горками на пляже, игровая площадка с бассейном. И конечно, игры, конкурсы, семейные мероприятия, пикники, шоу и вечеринки каждый день.

Прибавьте ко всему этому проживание в роскошных номерах или виллах площадью от 52 до 1500 кв. м., неограниченный интернет, пляж с ‘Голубым флагом’, СПА-центр с лучшими балийскими и тайскими мастерами... Получается идеальный отпуск.