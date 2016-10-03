Колумбийский народ проголосовал против мира с партизанами из FARC — революционными вооруженными силами Колумбии. С минимальным перевесом — 50,2% против 49,8% избиратели выступили против подписанного наконец-то президентом Сантосом мира, который должен был положить конец продолжающейся больше полувека гражданской войне, в которой участвовали левые партизаны, правые условно-законные вооруженные формирования, правительственные войска, инструкторы из США и Ирландской республиканской армии, а страдало мирное население.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер FARC Тимолеон Хименес по прозвищу Тимошенко подписали мирное соглашение 26 сентября, но его должны были ратифицировать на всенародном плебесците, результат которого при этом будет иметь силу конституционного закона.

Агитационная кампания перед референдумом оказалась очень напряженной.

Президент Хуан Мануэль Сантос сделал мир любой ценой своей главной целью и пошел на значительные уступки партизанам, чтобы его добиться. FARC пошли на перемирие с правительством, объявили, что отныне их оружием будут только слова и больше они не будут похищать политиков, взрывать церкви и совершать другие акты насилия.

Лидером противников мира с FARC был бывший президент страны Альваро Урибе. Он, как и другие противники ратификации соглашения, был не то, чтобы против мира: они были против того, чтобы партизаны, совершившие военные преступления, ушли от наказания.

По условиям мирного соглашения, которое подписали Сантос и Тимошенка, для суда над членами Революционной Армии создавались специальные трибуналы, которые могли бы назначать только мягкие наказания — ограничение свободы, но не тюрьму. Кроме того, ветеранам FARC назначалась пенсия, а тем боевикам, которые попытались бы открыть мелкий бизнес, давалась бы субсидия и определенные льготы.

Конечно, в случае победы одной из сторон условия сдачи могли бы быть и жестче. Но тут важнейшей задачей был мир, а не расправа. Кроме того, вопрос трудоустройства солдат революционной армии, которые во время гражданской войны жили за счет обложенных оброком крестьян и контроля над кокаиновыми торговыми путями тоже очень важен, власти не хотели бы, чтобы эти люди из революционеров сразу же стали преступниками, отсюда и пенсии, и субсидии на собственный бизнес.

Противники мира выступали, собственно, против этого набора льгот. По мнению бывшего президента Урибе, руководство FARC должно было получить реальные тюремные сроки, все, кто был замешан в военных преступлениях, должны быть навсегда люстрированы и отлучены от политики, и при этом Революционная армия должна выплатить компенсации родственникам своих жертв, использовав для этого свои незаконные доходы от наркотрафика.

Перед референдумом опросы давали уверенное преимущество сторонникам мира, в результате же его противники победили с перевесом примерно в 54 000 голосов.

Президент Сантос уже заявил, что все равно будет бороться за мир до последней минуты своего срока. Тимошенко тоже заявил, что перемирие, подписанное с правительством, продолжается и стороны продолжат двигаться к миру.

Самое удивительное, что жители тех городов и регионов, которые сильнее всего пострадали от действий FARC проголосовали за мир. За правосудие и отмщение боевикам проголосовали жители мирных регионов, если верить карте, опубликованной на BBC.