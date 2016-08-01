Если бы не короткий, но бурный роман Москвы с Западом в конце XV века, Россия осталась бы без многих атрибутов, которые считает своими: двуглавого орла, краснокирпичного Кремля и даже буквы «о» в названии государства.

Москва встречает 12 ноября 1472 года морозом и колокольным звоном. Успенский собор к венчанию не готов. Стены не выше человеческого роста. Во временной деревянной церкви, воздвигнутой в алтарной части, теснятся гости: мать жениха Мария, бояре, духовенство, князья, папский легат епископ Антоний и даже «синие и черные люди» — арабы и африканцы из свиты невесты.

По сравнению с 32-летним женихом, импозантным князем Иваном, 24-летняя (как предполагают) невеста кажется невзрачной. Но лишь у нее одной на одеянии круглая золотая нашивка. Это таблион, знак царского достоинства. «София — так отныне будет имя твое», — обращается престарелый митрополит Филипп к греческой принцессе Зое Палеолог.

Теперь она жена московского князя. Поcле пяти месяцев пути для Софии это первый день в столице незнакомого государства. Но уже второе обручение с его правителем. Первое, заочное, состоялось полгода назад в Риме, в соборе Святого Петра. На настенной росписи в церкви Санто-Спирито художник даже изобразил московского князя, преклоняющего колени вместе с невестой перед благословляющим его Папой Римским.

Это вымысел. Роль будущего мужа исполнил его посланник в Италии Джан Батиста делла Вольпе. Хотя церемонию действительно вел сам Сикст IV. А среди гостей были Катарина, королева Боснии, и Клариче Орсини, супруга диктатора Флоренции Лоренцо Великолепного.

Сложные переговоры между Москвой и Римом, длившиеся три года, увенчались успехом. И в июне 1472 года Зоя Палеолог покидает Ватикан. Все расходы за счет Папы Римского: его банкирам Лоренцо и Джулиано Медичи выписан чек на 6400 дукатов из особого фонда, предназначенного для борьбы с турками.

Кортеж принцессы, в котором не меньше 50 лошадей, медленно движется из Италии через Австрию в порт Любек на севере Германии. Путешествие похоже на нескончаемый праздник. Власти немецких городов устраивают в честь «возлюбленной дочери Римской Церкви» пышные приемы и рыцарские турниры. Преподносят подарки, серебряную посуду, вина. Жительницы Нюрнберга дарят 20 коробок конфет. Кажется, вся Европа возлагает надежды на ее миссию.

Традиционный сухопутный маршрут на Русь через Польшу сейчас опасен, несмотря на некоторое затишье в непростых отношениях между Москвой и Литовским княжеством. 10 сентября принцесса поднимается на корабль и через 11 дней сходит на берег в тевтонском Ревеле (Таллине). В Дерпте (Тарту) будущую правительницу встречают представители московского князя. Вместе с ними в октябре, оправившись после тяжелого морского перехода через штормящую Балтику, она прибывает в Псков, а оттуда — в Новгород. Это уже Русь, но еще не Московия. Оба города пока сохраняют независимость, хотя все больше втягиваются в орбиту набирающей силу Москвы.

Иван III пока не царь, а великий князь. Да и Москва — одно из многочисленных русских княжеств и государств. Размером примерно с современную Бельгию: от Тулы на юго-западе до Нижнего Новгорода на востоке и Великого Устюга на севере. Не самое большое, гораздо меньше Новгородской земли, которую она медленно поглощает. И Великого княжества Литовского, с которым ожесточенно борется.

В жилах Ивана III, правнука легендарного Дмитрия Донского, течет кровь шведов, литовцев, русских, половцев и осетин. Он взошел на московский престол десять лет назад. И с тех пор силой и дипломатией методично подчиняет себе соседей.

Вассалами Москвы уже стали Тверское и Белозерское княжества. В Рязани правит зять Ивана III. Ярославль тоже лишился независимости. В программу по собиранию земель вписывается и первый брак Ивана с дочерью тверского князя Марией Борисовной. Продлился он недолго. В 1467 году во время эпидемии чумы, унесшей 250 тысяч жизней, великая княгиня умерла. То ли от болезни, то ли от яда.

Уже через два года к московскому двору из Рима прибывает папский посланник Юрий Грек. В Риме, сообщает он, есть подходящая партия для овдовевшего князя — знатная невеста византийского рода. Но как она там оказалась?Читать дальше >>>