Индийцы, живущие за рубежом, приезжают на родину, женятся, получают приданое, пользуются женой — и бросают ее, уехав домой в страну проживания, при этом жизнь женщины чаще всего сломана навсегда, говорится в исследовании британских социологов из Линкольнского университета и правозащитников.

Мужчина, британец индийского происхождения, приезжает работать в Индию. Там знакомится с местной женщиной и женится на ней. Женитьба в традиционных обществах Южной Азии — серьезное мероприятие, очень дорогое. Родственники невесты готовят свадьбу — мероприятие, которое может стоить тысячи долларов, и собирают приданое, которое в некоторых случаях может достигать десятков тысяч или даже больше.

При этом, поскольку это традиционные общества, невеста обычно очень молода.

Дальше молодые живут вместе, пока командировка или отпуск мужа не заканчивается. Потом он едет домой (в страну проживания), говоря молодой жене, что ему нужно что-то подготовить дома к ее приезду, чаще всего речь идет о визе. И больше уже не возвращается. Или они вместе уезжают, немного живут, например, в Британии или в Америке, потом жена возвращается в Индию навестить родителей — и остается там. Иногда они возвращаются с мужем и муж исчезает там, бросив жену и уничтожив ее паспорт.

Деньги на свадьбу уже потрачены, приданое вернуть не получится, и самое главное — жизнь женщины, попавшей в такую историю, полностью разрушена. Она опозорена, она больше не выйдет замуж, ей некуда деться, даже в доме родителей она будет парией, потому что она «сама виновата», «не смогла построить отношения и удержать мужа». Уже не говоря о том, что в принципе такие отношения полны насилия: «мужья» относятся к «одноразовым» женам, как к вещам, а за разные лишние вопросы, например, «не был ли ты женат раньше, нет ли у тебя жены в Англии», могут и побить.

Исследователи занимались этой работой год и нашли 57 женщин, прошедших через такие истории, что, конечно, не очень много для страны с миллиардным населением и многомиллионной диаспорой за рубежом. С другой стороны, по понятным причинам добыть такую информацию очень сложно: ни жены-жертвы, ни мужья-хищники такими историями не делятся.

Те, кто делают, рассказывают потрясающие истории. Сунита (имя изменено) прожила с мужем месяц в Индии, потом он уехал домой и в течение года обещал ей приехать когда-нибудь потом и, наконец, перестал отвечать на звонки. Родители Суниты собрали примерно 3000 фунтов приданого и еще на 4000 фунтов золотых украшений.

«Он много требовал от меня»,- говорит Сунита. «Иногда - «дай денег», иногда - «дай мебель». А если я спрашивала, нет ли у него другой жены, он меня бил».

«Я не знаю, что мне делать», продолжает она. «У него были [сексуальные] отношения со мной, моя жизнь кончена».

Доктор Сундари Анита из школы социальных и политических наук Линкольнского университета сама опрашивала женщин в своих поездках в в Пенджаб, Дели и Гуджарат в Индии.

Она говорит о женщинах, собравших огромные приданые, о женщинах, которые рожали детей — и потом муж у них их забирал, о тех, кого бросили в Индии в семье мужа (многие из таких мужей — выходцы с субконтинента) в натуральном рабстве. Объединяет всех жертв то, что их жизнь действительно разрушена.

«Стигма такого события огромна и она оказывает влияние и на других членов семьи», - доктор Анита в интервью BBC. Даже сестре жертвы будет труднее выйти замуж. Труднее найти работу, почти невозможно получить финансовую независимость. На нее смотрят, как на «порченный товар» - потому что, очевидно, в браке у нее был секс».

Самая вопиющая история, обнаруженная организацией Southall Black Sisters, сотрудничавшей с авторами доклада, рассказывает о мужчине, который пять раз так женился и бросил жену, всякий раз получив приданое и прилично на этом заработав.

Исследование называет весь этот ужас «новой практикой», но вообще же международные организации давно приглядываются к «экспортным невестам», во многих случаях международные браки оказываются скрытой формой работорговли.

В докладе даются рекомендации для мировых правительств: выдавать женщинам брошюры об устройстве современной семьи и правах женщины на той стадии, когда она только подает на визу, давать жертвам домашнего насилия убежище и временные визы, пока прошение об убежище рассматриваются.

Индийскому же правительству рекомендуют контролировать процесс передачи приданого, тщательно регистрировать браки, включая браки с нерезидентами, облегчить процедуру развода для женщин в такой ситуации. Но понятно, на самом деле, что основная проблема — отношение к женщине как к товару в развивающихся странах,