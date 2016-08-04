Лето 1874-го, Нижний Новгород. Десятки тысяч людей съехались со всей России на главную ярмарку страны, которая проходит здесь каждый год. Шестнадцатилетний московский юноша Максим Дмитриев продирается сквозь многоликую, разноголосую людскую толпу. Шумят разномастные торговцы и лоточники, кричат балаганные зазывалы и трактирщики. Максима, впервые оказавшегося на ярмарке, завораживает ее колорит, но глазеть по сторонам некогда — он спешит в павильон своего хозяина, знаменитого московского фотографа Михаила Настюкова.

Юноша всего год как у него в подмастерьях, но Настюков уже разглядел в Максиме талант и высоко ценит толкового и смышленого ученика, который изо всех сил старается не упустить шанс выбиться в люди.

Внебрачный сын крепостной крестьянки из Тамбовской губернии, Максим двух лет от роду был отдан на воспитание бездетному крестьянину Елисею Куприянову в соседнюю Рязанскую губернию. Научившись чтению и письму в церковно-приходской школе, он еще ребенком начал зарабатывать, читая псалтырь над покойниками.

А когда воспитаннику исполнилось 14 лет, Куприянов отвез его в Москву и отдал «в мальчики» в посудную лавку — работать за стол и кров. Но хозяин лавки обходился с ним так жестоко, что матери Максима пришлось самой ехать в Москву спасать сына. Она-то и подыскала ему другое место — лучшее в Москве фотоателье, подписав с его владельцем Михаилом Настюковым шестилетний контракт на обучение Максима.

Новое ремесло сразу полюбилось подростку. Начав с мытья стекол для негативов, он быстро освоил азы фотографии, и вскоре ему уже доверили ретушировать снимки. Настюков, заметив в подмастерье творческую жилку, посоветовал ему посещать по воскресеньям рисовальные классы Строгановского училища. А год спустя взял Максима с собой на ярмарку в Нижний Новгород, где у именитого столичного фотографа был свой павильон.

Там в один из дней Максиму посчастливилось познакомиться с коллегой Настюкова — нижегородским фотографом Андреем Карелиным, тоже выходцем из Тамбовской губернии. В юности Карелин учился иконописи и живописи и, приобщившись к светописи, в совершенстве овладел и профессией, и фототехникой.

Максиму так понравилось в Нижнем Новгороде, что, будь его воля, он остался бы здесь и пошел учиться к Карелину. Но нужно возвращаться в Москву, ведь его держит шестилетний контракт. Молодой фотограф еще три года отработал у первого учителя — вплоть до того дня, когда Михаил Настюков решил продать свое дело.

В 1877 году Дмитриев отправляется в свободное плавание: работает в фотосалонах Нижнего Новгорода, в том числе у Карелина, потом в Орле и снова в Москве. Максим постоянно совершенствует свое мастерство и откладывает деньги, мечтая в один прекрасный день открыть свое собственное фотоателье.

И вот наконец 27-летний фотограф держит в руках заветную бумагу: «Предъявителю сего, коломенскому мещанину Максиму Дмитриеву разрешается открыть в Нижнем Новгороде на Осыпной улице в доме Пальцева фотографическое заведение». Поблизости уже работают пять фотоателье, но Максим Петрович намерен поставить дело на широкую ногу.

Доходный дом на Осыпной, в котором обосновался Дмитриев, — известный «фотографический» адрес в Нижнем Новгороде, ведь до недавнего времени здесь располагалась студия знаменитого Андрея Карелина. Владельцы этого двухэтажного белокаменного особняка с антресолями в свое время специально перестроили его под фотоателье. Съемочный павильон на втором этаже залит естественным светом: одна из стен и часть крыши — стеклянные. Рядом салон ожидания для клиентов и фотолаборатория, во дворе — хозяйственные постройки для хранения громоздкого оборудования и стеклянных негативов. Третий этаж обустроен для проживания семьи фотографа.

«Новая фотография Дмитриева» сразу становится популярной. Прохожие подолгу разглядывают выставленные в огромной зеркальной витрине портреты известных и уважаемых людей — коммерсантов, заводчиков, чиновников, певцов, актеров, писателей. И нередко сами заходят в ателье сфотографироваться.

Впрочем, в отличие от большинства коллег Дмитриев занимается не только степенной салонной съемкой, но и видовой фотографией.Читать дальше >>>