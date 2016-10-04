Руководство Евросоюза придумало новый способ борьбы с сепаратизмом. В парламент союза внесли законопроект, по которому любой гражданин Европы или легально живущий на ее территории иммигрант к 18 годам получает в подарок месячный проездной на все европейские поезда — Interrail. По такому билету можно в течение месяц ездить на всех поездах Европы. В тех же странах, где этот билет не действует (это страны Прибалтики, Мальта и Кипр) действие билета распространят на паромы и автобусы.

Автор законопроекта — немецкий депутат Манфред Вебер, председатель правоцентристской и либеральной группы EPP в Европарламенте. Он и его соратники говорят о том, что цель инициативы — укрепление союза и борьба с популитстскими и сепаратистскими настроениями, теми, что, в частности, привели к Брекзиту, референдуму по отделению Великобритании от ЕС. Молодые люди — будущее объединенной Европы — должны увидеть Европу, пообщаться со своими сверстниками из других стран и оценить это счастье. А путешествия по железной дороге к тому же уменьшает количество выбросов вредных веществ в атмосферу

Interrail — это единый билет-абонемент, который позволяет пользоваться всеми европейскими поездами в 30 странах Европы. Быстрые поезда, медленные местные электрички, видовые поезда, идущие по фантастическим маршрутам в горах, ночные поезда — все это доступно. На некоторых нужно доплачивать за бронирование, цена некоторых билетов полностью включена в абонемент. Есть разные тарифы: в некоторых выделяется несколько «путевых дней» в течение 15 или 30 дней. Можно пять дней ехать на поезде, а еще 10 или 25 гулять. В других тарифах можно сесть в поезд в любой день и ехать куда угодно.

Если не получать такой билет в подарок от Евросоюза, он для взрослого человека стоит от 224 (пять путевых дней в течении двух недель) до 535 евро за 30 дней без ограничения поездок. Подросткам примерно на 20% дешевле.

Именно поэтому у евроскептиков и особенно у британских сторонников выхода из союза эта инициатива вызывает тяжелую аллергию.

В прошлом году в Европе совершеннолетия достигло 5,5 миллионов подростков. Если каждому из них купить даже дешевый подростковый билет за 170 евро, это обойдется почти в миллиард евро — счет придет, разумеется, налогоплательщикам. Daily Mail пишет довольно гневную статью и приводит цитаты британских политиков, которые рассуждают о том, что это именно та причина, по которой стране нужно прямо сейчас садиться в поезд и полным ходом уезжать из Евросоюза. Главный аргумент: молодым европейцам, которые входят сейчас в новую жизнь, важнее безработица, которая в некоторых европейских странах среди молодежи доходит до 50%, чем «отчаянная взятка» билетами на поезд.