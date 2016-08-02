Пусть это трудно, но все же представьте себе на мгновение, что вы — наземная улитка. Началась весна, и вы со свойственной вам неторопливостью отправляетесь на поиски партнера. К сожалению, живете вы в малонаселенном районе, и ваши сородичи редко забредают в эти края. Но вдруг вы чуете: где-то рядом есть тот, кто вам нужен!

Будь вы волком, жуком, полевым хомяком или любым другим животным, вы искали бы — в зависимости от собственного пола — либо самца, либо самку. И шансы встретить подходящего партнера были бы примерно пятьдесят на пятьдесят. Но ведь вы — наземная легочная улитка, а потому являетесь гермафродитом: у вас есть и женские, и мужские половые органы. Так что в качестве партнера сгодится любой соплеменник!

В мире насчитывается более 25 тысяч видов наземных моллюсков. Большинство из них — наземные легочные улитки, названные так из-за особой полости позади дыхательного отверстия, которая функционирует как легкое.

Вряд ли на Земле сыщется такой уголок, где улитки не оставили бы свой слизистый след. Многим людям эти животные неприятны. Но ученые ими восхищаются. Особенно впечатляет исследователей невероятная распространенность наземных легочных улиток. Одной из причин благоденствия улиток они считают как раз гермафродитизм, который гарантирует «стопроцентную результативность в поиске партнера». Это особенно важно при освоении территорий: даже если улиток, решивших сменить ареал обитания, мало, каждая из них способна дать потомство. Что, разумеется, повышает их шансы успешно обосноваться на новом «месте жительства».

Кстати, спариваются эти животные весьма причудливо, разнообразно и долго (поэтому сексуальные эскапады из «50 оттенков серого» вызывают у экспертов по улиткам лишь снисходительную ухмылку). Особенно экзотично выглядит спаривание больших придорожных слизней. Партнеры производят слизистую ленту и потом вместе болтаются на ней, как на «тарзанке».

А виноградные улитки растягивают свою любовную прелюдию до двадцати часов. Во время брачного ритуала один партнер вонзает в тело другого «стрелу любви» — и это не метафора, а научный термин. Видимо, эти «стрелы любви» содержат секрет, повышающий вероятность зачатия.

Но главный ключ к экологическому успеху наземных улиток — это радула, язык-терка. Не так уж ошибается тот, кто сейчас представил себе кухонную терку для овощей. Как и у этого металлического приспособления с разными сторонами для мелкой и крупной шинковки, у улиток поверхность языка тоже разная — с десятками тысяч зубчиков. Свежие, твердые, мягкие, увядшие растения, водоросли, грибы, падаль — вряд ли есть такая пища, на которой не специализировался бы какой-нибудь вид улиток. С помощью радулы, соответствующей рациону, еду разделывают и затем поглощают.

Разумеется, огородникам неприятно, когда улитки со своими радулами ползают по грядкам. Но чтобы попасть в те времена, когда этих моллюсков не было, нам приш­лось бы перенестись в кембрийский период, который начался 540 миллионов лет назад.

Сначала улитки жили в море, затем первые их представительницы начали заселять пляжи. Эти береговые «экскурсии» не ограничивались одной единст­венной группой видов или одним местом. Они происходили многократно, и различные линии моллюсков начали сбрасывать домики и оголяться. Таким образом улитки осваивали сушу как среду обитания. Отказ от раковины к тому же дал возможность некоторым видам получить независимость от известкового субстрата. Ведь домик улитки состоит из извести, и чтобы его нарастить, животное должно вырабатывать строительный материал через грунт и пищу.

Путешествие без громоздкой скорлупы на спине имеет неоспоримо больше преимуществ. Слизни способны протискиваться в узкие щели или даже зарываться в землю. Грубая кожа дополнительно предохраняет от травм. Эти положительные моменты, видимо, были столь существенны, что перевесили другие плюсы, которые предоставляет домик — защиту от врагов и высыхания.Читать дальше >>>