Эволюционные генетики из Института Жака Моно в Париже изучили останки 209 котов, которые находили в 30 археологических археологических раскопах на Ближнем Востоке, в Европе и в Африке и подготовили самое обширное на сегодняшний день исследование ДНК кошек. Пока что это самое масштабное такое исследование, и оно уже принесло сенсационные результаты.

Самые старые останки относятся к мезолитическим поселениям, им примерно 16 тысяч лет, самые свежие – к XVIII веку нашей эры. Вероятно, эти древнейшие кошки еще не были одомашнены и просто жили рядом с людьми, поскольку отходы их жизнедеятельности всегда привлекали грызунов и других мелких животных, которыми коты питаются. С другой стороны, ученые до сих пор спорят, являются ли кошки (felis silvestris catus) дикими или домашними животными, отличаются ли они физически или повадками от своих диких собратьев.

Исследователь Эва-Мария Гайгл и ее коллеги Клаудио Оттони и Тьерри Гранж считают, что первых кошек приручили в Плодородном Полумесяце на Ближнем Востоке, видимо, примерно 12 тысяч лет назад, когда человек только начал обрабатывать землю, сеять зерно и привлекать к своему жилищу грызунов (отодвигая, таким образом момент одомашнивания на несколько тысяч лет назад, до сих пор считалось, что котов одомашнили гораздо позже).

Потомки диких ближневосточных котиков распространились по раннеземледельческим общинам в Восточном Средиземноморье. Останки самого старого на сегодняшний день домашнего кота найдены в захоронении на Кипре, датируемом примерно 7500 д.н.э.

Второе одомашнивание произошло, видимо, в Древнем Египте около шести тысяч лет назад. В Древнем Египте кошек было очень много, жили они в каждом доме, относились к ним, как к священным животным, а когда они умирали, их мумифицировали и хоронили с почестями. Вот эти-то мумии и стали важнейшим материалом для исследований Гайгл и ее группы.

Родственники египетских котов, мумифицированных между 4 веком д.н.э. до 4 века н.э. жили и в Африке южнее Сахары, и на территории современных Турции и Болгарии.

Очевидно мореплаватели во все времена брали на корабли котов, чтобы бороться с корабельными крысами. Но даже кот, которого нашли в викингском поселении VIII – XI веков на севере Германии – и тот наследник египетских кошек.

Основные выводы Гайгл и ее коллеги сделали, исследуя митохондриальную ДНК, которая наследуется по материнской линии. Ядерную ДНК они тоже анализировали и в частности обнаружили мутацию, которая ответственна за пятнистый окрас меха кошек. Она появляется только в средневековье.

Гайгл рассказала Nature.com, что хотела бы и дальше исследовать ядерную ДНК кошек. Но, вопреки всему что творится в интернете или даже в реальном мире, в биомолекулярной археологии и смежных науках собаки гораздо популярнее котиков. На той же конференции Оксфорд презентовал исследование географии одомашнивания собак, на которой изучается больше тысячи образцов ДНК собак и волков.