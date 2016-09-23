Черные вдовы — не только самые красивые и опасные на свете пауки, они еще и знаменитые каннибалы. Самки пауков сразу после спаривания пожирают самцов, так же, как это делают разные другие неприятные членистоногие. И тут Мэдиэнн Эндрэйд, профессор Департамента биологических наук в университете Торонто, обнаружила, что пауки-самцы нашли удивительное решение проблемы «быть сожранным собственной возлюбленной в момент наивысшего наслаждение».

Они начали спариваться с неполовозрелыми самками.

То есть они уже достаточно взрослые, чтобы у них развились органы, позволяющие им хранить сперму, но еще слишком юны, чтобы сожрать насильника. Пауки прокалывают самкам экзоскелет самки (потому что половые отверстия еще не открылись), откладывают сперму и отдаляются на безопасное расстояние. А самка носит в себе сперму до тех пор, пока не вырастет достаточно, чтобы та начала действовать.

Первой на это обратила внимание другая канадская исследовательница Даниэлла Биаджио — сейчас она старший исследователь в международной группе, изучающей девиантное половое поведение разных видов черных вдов.

Пауки-самцы не только насиловали неполовозрелых самок — они от них даже не убегали особенно далеко, все время крутились рядом.

Биаджио и Эндрэйд решили отделить самок — жертв этого странного поведения в отдельный террариум, и тогда, собственно, обнаружили, что со временем, когда девушки созрели, яйца благополучно оплодотворились и маленькие паучки вылупились. Кстати, совсем юные черные вдовы тоже каннибаллы: когда они вылупляются из яиц внутри специального кокона, они едят друг друга до тех пор, пока не приходит время вылезать из мешка. Вылезают обычно 1 — 2 паучка.

Дальше выяснилось, что похожее поведение у других черных вдов наблюдали израильские ученые из университета Бен-Гуриона в Негеве. Сейчас в международной группе, которая изучает это явление, кроме Биаджио и Эндрэйд еще израильские докторанты Иара Сандормирски и Алли Харари.

Им предстоит найти ответы на целый ряд важных вопросов. Во-первых, почему пауки-самцы поменяли стратегию размножения? В конце концов, у них очень мало времени: подростковый период самки, когда органы размножения уже почти готовы, но откусывать головы самцам она еще не научилась, очень короток.

Кроме того, в этот период самка не выделяет феромонов, привлекающих самцов и дающих им знать, что период размножения начался. Как они узнают, что им уже пора завести потомство?

Ну и наконец, важный вопрос: все ли пауки-каннибалы освоили педофилию в качестве выигрышной эволюционной стратегии? Пока что в этом замечены только представители видов Latrodectus hasselti и Latrodectus geometricus, а черных вдов в мире гораздо больше.

«До сих пор основной фокус в исследовании черных вдов был направлен на их каннибализм и связанные с этим феномены; очень мало исследователей систематически занимались их поведением в течение всей жизни», - написала Эндрейд в письме в издание Livescience. «Теперь это должно поменяться».