7-9 октября 2016 года в Москве состоится главное и кульминационное событие VI Всероссийского Фестиваля науки – XI Московский Фестиваль науки. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится Министерством образования и науки РФ, Правительством Москвы и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Главная тема Фестиваля науки 2016 года – настоящее и будущее российской космонавтики. Космос выбран героем фестиваля неслучайно. В этом году в аэрокосмической отрасли произошел целый ряд знаковых событий: первый запуск спутника «Ломоносов» с нового космодрома «Восточный», открытие гравитационных волн российскими учеными в составе международной коллаборации LIGO, и, конечно, 55-летний юбилей полета Юрия Гагарина в космос!

Неизменным остается девиз Фестиваля – «Сделай свое открытие!». В этих словах заключается смысл мероприятия, его цель. Фестиваль науки призван вовлечь в инновационную деятельность детей с раннего возраста, дать им почувствовать себя инженерами, изобретателями, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение прогрессивных российских ученых и повысить престиж этой профессии. Фестиваль науки демонстрирует последние научно-технические достижения, доказывает необходимость внедрения научного знания в современную жизнь людей для экономического и культурного подъема общества. Наконец, это деловая площадка для эффективного взаимодействия науки, общества и бизнеса. Традиционная аудитория Фестиваля – школьники, студенты, молодые ученые и жители города.

Программа Фестиваля науки в Москве рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и в этом году включает в себя почти 3000 уникальных мероприятий. Наиболее значимые из них:

· Лекторий «Золотые лекции» в Фундаментальной библиотеке МГУ. Здесь гости фестиваля смогут послушать открытые лекции именитых российских и зарубежных учёных, лауреатов государственных премий РФ;

· Лекция Лауреата Нобелевской премии по экономике, профессора Джеймса Мерлиза (Эдинбург, Великобритания), тема «Экономика в долгосрочной перспективе: рост, неравенство, регулирование»;

· Крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка. Часть выставки будет посвящена будущему и настоящему российской космонавтики. Каждый посетитель сможет ознакомиться с сенсационными открытиями в космической отрасли за последние 100 лет. Некоторые экспонаты будут представлены публике впервые;

· Телемосты с Международной космической станцией, космодромом «Восточный», Европейской организацией по ядерным исследованиям. Это уникальная возможность узнать все о космосе и современной науке из первых уст – лично от космонавтов МКС и ведущих мировых ученых в режиме реального времени;

· Открытая встреча с космонавтами, уже побывавшими на МКС в открытом космосе и только проходящими подготовку к полету. Они ответят на самые любопытные вопросы взрослых и детей;

· Захватывающие научные шоу. В том числе популярное шоу Доктора Халла из Великобритании;

· Работа открытых научных лабораторий для детей в Фундаментальной библиотеке МГУ. Здесь каждый ребенок сможет примерить на себя новую и совсем взрослую роль: физика, химика, инженера;

· Работа большой роботехнической зоны в Фундаментальной библиотеке МГУ. Новейшие роботы будут активно общаться с публикой, демонстрировать свои возможности и даже проявлять эмоции;

· Увлекательная выставка Объединенной авиастроительной корпорации. Среди экспонатов гости Фестиваля увидят модели реактивных самолетов и смогут получить начальные навыки пилотирования современного истребителя на действующем тренажере. А известные летчики, ученые и авиаконструкторы расскажут о настоящем и будущем российской авиации;Читать дальше >>>