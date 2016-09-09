В течение недели москвичам и гостям столицы представится особый шанс проникнуться атмосферой невероятной, солнечной и темпераментной Италии, насладиться классическим и современным итальянским искусством, познакомиться со всеми аспектами жизни итальянцев благодаря масштабной экспозиции, поучаствовать в многочисленных мастер-классах, интерактивных программах, культурных и деловых мероприятиях, пообщаться с представителями культурной элиты Италии и России.

Выставка проходит в рамках Года кино в России и теме кинематографа отведено особое место.

Откроет мероприятие проект «Viva Italia!» - фотовыставка архивных фотографий от легендарного Национального Музея Кино в Турине, которые впервые будут привезены в Россию. Посетители окунутся в атмосферу итальянских эпох, отраженных в фильмах Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти и других.

Каждый вечер в конференц-зале Манежа будут демонстрироваться фильмы Золотой коллекции Великой Итальянской киноклассики. Все показы будут предваряться лекциями ведущих кинематографистов России.

Среди участников выставки ведущие российские и итальянские институты культуры и киноакадемии, такие как: Итальянский институт реставрации кинофильмов Cineteca di Bologna, Итальянский институт культуры в Москве, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Госфильмофонд России, Московское отделение Союза кинематографистов РФ, Российский Фонд Культуры.

Культурная программа мероприятия объединит в себе пять тематических направлений: дни кино, театра, образования, музыки и живописи. Посетителей ожидают художественные и фото- экспозиции, театральные представления, музыкальные концерты, образовательные и интерактивные мастер-классы от известных российских и итальянских деятелей культуры.

Одним из важнейших событий выставки станет презентация нового международного кинофестиваля «Амаркорд», посвященного памяти Тонино Гуэрра, представить который прибудет вдова мастера Лора Гуэрра.

Также к вниманию гостей Вечер итальянского романса, представление оперы Джоаккино Россини «Шёлковая лестница», экспозиция картин лучших выпускников Академии Живописи Сергея Андрияки, коллекция скульптур из каррарского мрамора, интерактивные мастер-классы от ведущих Школ Живописи.

С лекцией о культовых итальянских спектаклях «Травиата в Париже», «Тоска в Риме», «Риголетто в Мантуе» выступит маэстро трансконтинентальных оперных постановок, итальянский продюсер Андреа Андерманн.

Любители итальянской кухни смогут принять участие в фестивале итальянской гастрономии, отведать изысканные блюда итальянских шеф-поваров, приобрести так давно полюбившуюся итальянскую продукцию. Одной из центральных гастрономических тем станет лекция-дегустация «Королевство трюфеля».

Экспозиция итальянской премиальной недвижимости и предметов роскоши удивит московскую публику своей многогранностью и шиком. К вниманию искушенных гостей стенды дизайн-студий Италии, медицинских центров, модели итальянских автомобилей, фэшн-инсталляции и программа от известного мультибрендового магазина ЦУМ, который представит на выставке итальянское направление в моде.

Особыми гостями выставки станут выдающиеся итальянские и российские мастера киноиндустрии, известные деятели культуры и искусства, представители бизнеса и политики, звезды кино и эстрады.

Время работы мероприятия: 3-8 октября с 12.00 до 22.00

Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Москва, Манежная пл., д.1

Вход свободный.

Организаторы: Столичный Цех Деятелей Культуры при МГД при поддержке Правительства Москвы в партнерстве с Итальянским институтом культуры в Москве, Центром кинофестивалей и международных программ и Российским Фондом Культуры.