Первый Международный Туристический Инвестиционный Форум ITIF-2016 – знаковое событие в российской туриндустрии пройдет на территории курорта «Горки Город» (Красная Поляна, Сочи) с 30 сентября по 3 октября 2016 года. Форум проходит в рамках крупнейшего мероприятия в сфере предпринимательства и экономики России – форума «Сочи-2016», возглавляемого председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Программа форума насыщена мероприятиями, позволяющими приобрести новые профессиональные связи, обменяться с коллегами пониманием основных трендов и достижений российской туриндустрии. Для форума «Сочи-2016» оргкомитет ITIF–2016 сформировал пул экспертов. В список вошли: Konstantinos Mitsis, президент сети отелей Mitsis Hotels; Vassilis Minadakis, генеральный менеджер сети GRECOTEL; Tuncay Kilit, председатель совета директоров Kilit Global; Ovidio Andrés, президент LOGITRAVEL GROUP; Fraser Gaizka , вице-президент Kerzner International Holdings Limited; Jose Yudici Perez, директор по развитию в Европе и России Melia Hotels International, Zhang Lei, вице-президент компании U-TOUR, Francesc Camp, Министер по туризму Андорры, а также руководители известных международных туристических холдингов и крупных гостиничных сетей.

На следующий день после выступления на «Сочи-2016» вышеперечисленные эксперты примут участие в Конференции лидеров туриндустрии – основном мероприятии Международного туристического инвестиционного форума ITIF-2016. На него оргкомитет пригласил лидеров международного и российского турбизнеса, глав общественных и государственных организаций, представителей регионов и объектов туриндустрии, инвесторов, специалистов финансового и страхового бизнеса, влияющих на развитие туринфраструктуры в России.

В числе выступающих на Конференции лидеров туриндустрии будут не только спикеры форума «Сочи-2016», но и руководители авторитетных российских и зарубежных компаний, являющиеся экспертами по темам панельных дискуссий форума ITIF-2016.