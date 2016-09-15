Международный российский туристический форум «Отдых», который пройдет в Москве с 21 по 24 сентября, предоставляет уникальную возможность подобрать увлекательное

путешествие на любой вкус — от спортивных походов по неизведанным уголкам России до гастрономических туров в Латинскую Америку.

На выставке можно будет познакомиться и пообщаться с представителями курортов, отелей, экскурсионных бюро, музеев, национальных парков из всех регионов России, Китая, Египта, Индии, ОАЭ, Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Доминиканской Республики, Испании, Венгрии, Кипра, Сербии,Грузии... — в выставке будут участвовать офисы по туризму из 90 стран!

Охотников за «вкусными приключениями» заинтересуют кулинарные мастер-классы шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении аутентичных национальных блюд.

Отдельный раздел выставки будет посвящен медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму: вы сможете пообщаться с практикующими врачами российских и зарубежных клиник, диагностических и реабилитационных центров разного профиля, получить прямые консультации сотрудников санаториев, выбрать оптимальное сочетание отдыха и лечения.

Обязательно обратите внимание на стенд журнала GEO - здесь можно будет полистать последние номера и оформить подписку по специальной цене. Номер стенда - 1G103, павильон №1.

Среди важных событий для профессионалов - конференция по медицинскому и оздоровительному туризму и конференция индустрии встреч ОТДЫХ MICE, причем впервые участие в обеих будет бесплатным. Регистрация по адресу https://www.tourismexpo.ru/leisure/prog/



Также проходит традиционная конференция «IT-технологии в туризме: перезагрузка». Регистрация слушателей открыта https://www.tourismexpo.ru/leisure/prog/travel-technology/



Организаторы предлагают иногородним гостям форума поселиться в отелях-партнерах, воспользовавшись особыми предложениями Организаторы предлагают иногородним гостям форума поселиться в отелях-партнерах, воспользовавшись особыми предложениями https://www.tourismexpo.ru/leisure/visit/hotel-accommodation.php и специальными тарифами на перелеты https://www.tourismexpo.ru/leisure/visit/tourist-information.php от альянса авиакомпаний SkyTeam.



Чтобы бесплатно пройти на выставку, нужно сделать три простых шага:



2. Проверить свою электронную почту, на которую придет Ваш персональный пригласительный билет (бейдж).

3. Распечатать его и взять с собой на выставку. Это важно, поскольку штрих-код на электронной версии (в смартфоне или планшете) может считываться некорректно 1. Заполнить регистрационную форму на сайте https://www.tourismexpo.ru/leisure/visit/ticket.php 2. Проверить свою электронную почту, на которую придет Ваш персональный пригласительный билет (бейдж).3. Распечатать его и взять с собой на выставку. Это важно, поскольку штрих-код на электронной версии (в смартфоне или планшете) может считываться некорректно

До встречи!