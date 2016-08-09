В московском саду «Эрмитаж» 20-21 августа пройдет фестиваль Индонезии, организованный посольством этой республики в России и министерством по туризму.

Гостей ждет кукольный театр теней в сопровождении игры яванского музыкального оркестра гамелан, фэшн-шоу от знаменитого индонезийского дизайнера Ferry Sunarto, сёрф-лагерь с 15-метровым бассейном, индонезийский массаж и консультации по аюрведе.

А еще – маркет товаров из Индонезии, лекции о культуре и традициях страны, специальные зоны «Eat» (кулинарная), «Pray» (познание себя), «Love» (для всех влюбленных), большой концерт на сцене с яркими выступлениями национальных музыкальных и танцевальных ансамблей из Индонезии.

На мастер-классах для всей семьи можно будет научиться искусству индонезийского батика и флористики, сделать корзинки с подношениями «на удачу», нарисовать мандалу, раскрасить индонезийскую маску, принять участие в занятиях йогой и индонезийской борьбой, научиться готовить блюда индонезийской кухни, сделать балийскую прическу и макияж.

Также для всех влюбленных пар пройдет романтическая свадебная церемония в традиционном индонезийском стиле. Предварительная запись обязательна.

Совершите захватывающее путешествие в экзотический мир тысячи островов на фестивале Индонезии в Москве. Подробная программа на сайте indonesiafest.ru.

20-21 августа, Сад «Эрмитаж». Вход свободный.