23 сентября на поле гольф-клуба Links National Golf Club состоится GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 – ежегодный фирменный турнир журнала Golf Digest Россия, в котором участвуют сильнейшие гольфисты-любители страны. Это самый популярный гольф-турнир, в котором участвует больше гольфистов, чем в Чемпионате и в Кубке России, на него приезжают спортсмены-любители из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, а также из Литвы, Беларуси, Казахстана и Вьетнама (и, разумеется, московские гольфисты).

В этом году в турнире участвуют 32 команды общей численностью 128 человек, среди которых президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко, депутаты Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и другие именитые гости.

GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 в этом году приурочен к возвращению гольфа в олимпийскую семью и триумфальному выступлению на Олимпиаде в Рио лидера сборной России по гольфу и играющего редактора Golf Digest Россия - Марии Верчёновой, установившей рекорд Олимпийских игр.

Для посетителей на рейндже LINKS пройдет открытый урок по гольфу от профессионалов под руководством Верчёновой. Никогда не играли в гольф? Самое время попробовать.

Тем более, что поле располагает. Links National Golf Club – одно из сложнейших чемпионских полей России. 18-луночный гольф-клуб Links National Golf Club построен девелоперской компанией ПРОЦИОН по проекту гольф-архитектора Джона Флинна. Официальный партнер турнира – компания «Билайн» представит на гольф-поле свой премиальный тариф «Совсем ВСЕ» https://sovsemvse.beeline.ru/ , предлагающий истинную роскошь общения в любой точке мира и множество привилегий. Ждем вас на гольф-турнире, где можно узнать #совсемвсё о продукте и его привилегиях. И не забудьте про Golf style дресс-код, чтобы это ни значило.