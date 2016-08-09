Гости презентации смогут познакомиться со свежим номером журнала и узнать секреты его создания от первых лиц.

Главный редактор GEO Владимир Есипов представит свежий номер целиком. Заместитель главного редактора Борислав Козловский расскажет о том, как возник и превратился из идеи в журнальный материал рассказ об экспедиции на Байкал Виктора Лягушкина и Богданы Ващенко. Фотограф Варвара Лозенко поговорит о своей серии портретов людей, живущих с ВИЧ. Фоторедактор GEO Юлия Ишунина расскажет о том, какая логика стоит за созданием таких материалов, как тема номера.

Темы сентябрьского номера:

«Хунань»

Национальный лесной парк в Чжанцзяцзе, где расположены висячие горы из фильма «Аватар», каждый год принимает около трех миллионов посетителей — всего в полтора раза меньше, чем американский Большой каньон. Репортаж из китайской провинции Хунань.

«ВИЧ»

Более миллиона человек в России заражены ВИЧ, и жизнь многих из них ничем не отличается от жизни здоровых людей. Медицине уже удается тормозить развитие болезни. Только наше общество почему-то еще не научилось спокойно ее воспринимать.

«Венесуэла без забот»

В этой стране самая высокая в мире инфляция, а ее столица Каракас — самый опасный город мира. Но здесь есть и другая реальность — с гольф-клубами и закрытыми показами мод.

«Практика большого взрыва»

30 октября 1883 года двойной взрыв прогремел в лондонском метро. Именно с «динамитной войны» в британской столице начинается современная эпоха терроризма.

«Спасти байкальскую губку»

Своей чистотой Байкал — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды — во многом обязан эндемичному виду губок. Но сейчас байкальские губки тяжело больны. Чтобы выявить причину их болезни, в экспедицию по озеру отправилось научно-исследовательское судно.

Посетить мероприятие могут все желающие.

Вход свободный.

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Москва, улица Новый Арбат, дом 21, строение 1;

19 августа в 19:00.