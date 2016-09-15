Международный российский туристический форум «Отдых» пройдет 21 – 24 сентября в «Экспоцентре» на Пресне. Это не только выставка для профессионалов – любой посетитель может узнать о новых направлениях и выбрать путешествие на любой вкус и кошелек.

На форум приезжают представители туристических компаний, парков и туристических офисов целых целых стран почти со всего мира.

Еще там будет кулинарный раздел, где шефы будут готовить блюда разных национальных кухонь, и целый раздел, посвященный медицинским и оздоровительным путешествиям.

Обязательно обратите внимание на стенд GEO – там можно будет полистать последние номера и оформить подписку. Номер стенда 1G103.

Среди важных событий для профессионалов - конференция по медицинскому и оздоровительному туризму и конференция индустрии встреч ОТДЫХ MICE, причем впервые участие в обеих будет бесплатным. Регистрация по адресу https://www.tourismexpo.ru/leisure/prog/

Также проходит традиционная конференция «IT-технологии в туризме: перезагрузка». Регистрация слушателей открыта https://www.tourismexpo.ru/leisure/prog/travel-technology/.

Организаторы предлагают иногородним гостям форума поселиться в отелях-партнерах, воспользовавшись особыми предложениями https://www.tourismexpo.ru/leisure/visit/hotel-accommodation.php и специальными тарифами на перелеты https://www.tourismexpo.ru/leisure/visit/tourist-information.php от альянса авиакомпаний SkyTeam.

Чтобы бесплатно пройти на выставку, нужно сделать три простых шага: