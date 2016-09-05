11 сентября жители и гости Москвы впервые увидят недавно отреставрированную копию кинокартины Э.А. Дюпона «VARIETÉ» (1925 г., Германия).

Фильм «Варьете», также известный под названием «Ревность», имел огромный успех, когда в 1925 году вышел на экраны кинотеатров, став самой значительной режиссерской работой Эвальда Андре Дюпона. Работа со светом и тенью, а также съемки акробатических трюков на трапеции поражают своей изобретательностью даже сегодня.

Новое звуковое прочтение этой немой картины было создано и представлено интернациональным коллективом музыкантов в рамках Международного кинофестиваля в норвежском городе Тромсё в январе 2016 года.

Показ фильма в Москве с живым музыкальным сопровождением состоится 11 сентября в 19:00 в кинотеатре КАРО 11 Октябрь.

Промо-трейлер мероприятия — https://www.youtube.com/watch?v=_G-X3lJ2Uwg