Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова 2 октября, накануне Всемирного дня защиты животных, проводит первый московский специализированный фестиваль книг о животных для детей «Выхухоль и компания».

Что делать, если ты живёшь в большом городе, но очень любишь животных, всё, что с ними связано, и хочешь знать о живой природе, как можно больше? К счастью, выход есть: можно читать книги и ходить в музеи. Но как обычному человеку не растеряться и разобраться в огромном многообразии книг о природе? Мы задумали сделать фестиваль, который поможет сориентироваться в этом море информации и обратит внимание аудитории на качественную литературу о животных для детей и на то, что предшествует её созданию – экспедиции, путешествия, исследования.

Во время фестиваля в пространстве музея смогут встретиться писатели, иллюстраторы и натуралисты, издатели и научные сотрудники, а так же все те, кто заглянет в музей в этот день.

Участники фестиваля – издательства, выпускающие детские научно-популярные книги о животных, среди них Манн, Иванов и Фербер, Альпина Паблишер, Albus Corvus, Редкая птица, Карьера Пресс, Пешком в историю и другие. Они представят свои книжные новинки, связанные с темой животных. На ярмарке-продаже можно будет приобрести понравившиеся книги.

В рамках развлекательно-познавательной программы состоятся презентации книг и встречи с их авторами, иллюстраторами и издателями, экскурсии по музею для всей семьи, мастер-классы для детей и мастерские художников-анималистов. Познакомиться с животными, представленными в экспозиции музея, помогут юным посетителям игровые путеводители.

Во время фестиваля можно будет попробовать свои силы и в настольных играх, посвящённых миру животных, где вашими соперниками могут стать научные сотрудники музея. Кто знает, может быть, вам удастся победить? А также посетителей ждёт знакомство с образовательным и развлекательным приложением Virry, позволяющим наблюдать за животными в зоопарке, играть с ними, вести дневник, собирать фотоальбомы и смотреть видео.

Дата проведения фестиваля: 2 октября 2016 года, с 10:00 до 20:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 2, Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова.

Подробности о программе фестиваля и его участниках ― на сайте музея zmmu.msu.ru.