На 4 дня всесезонный и горный курорт «Горки Город» собрал руководителей крупных туристических компаний страны и мира. За это время было подписано более 100 соглашений о партнерстве.

В ходе заседаний и дискуссий стало ясно, что зарубежные коллеги готовы инвестировать в российский туристический бизнес. Форум посетили эксперты из Испании, Греции, Китая и Ирана.

«Мы предложили, как минимум 15 инвестиционных проектов разного уровня, разной стоимости и разных сроков окупаемости»,— рассказал Александр Саурин, генеральный директор всесезонного курорта «Горки Город». «Эти проекты вполне могут быть реализованы на курорте. И мы видим, что тренд перерождения туроператоров либо в совладельцев, либо в соинвесторов — это вполне мировой тренд».

Не обошлось и без исторического соглашения: Министерство по туризму Андорры, как представитель отелей, банков и бизнеса княжества и курорт «Горки Город» подписали договор о сотрудничестве.

«Теперь Андорра и «Горки Город» — партнеры»,— говорит Францеск Камп Торрес, министр туризма и торговли правительства Республики Андорра. «Опыт нашей республики в горнолыжном туризме больше 50 лет. Совместная работа будет заключаться в привлечении туристов в Красную Поляну из Европы, и мы также в Андорре зимой ждем гостей из России».

К диалогу о будущем развитии и партнерстве присоединились и представители мэрии курорта.

«Мы, скажем, лучшие сегодня в России»,— утверждает Сергей Юрченко, заместитель главы города Сочи. «Но удержать планку лучших не очень просто. На будущее мы рассматриваем только поступательное развитие, только движение вперед. Поэтому, если в этом году мы планируем принять за весь год до 6.5 миллионов туристов, то в следующем — эти цифры должны быть еще больше».

На форуме курорт «Горки Город» представил новую высокотехнологичную программу. Уже в будущем году биометрическая система будет автоматически фиксировать услуги, которые интересны отдельному человеку, что в будущем поможет в составлении персональных предложений идеального отдыха для каждого туриста. Все это станет возможно благодаря автоматическому распознаванию лиц клиентов.

«Перспективы развития этого проекта действительно большие, в том числе, с точки зрения безопасности»,— говорит Дмитрий Бутников, советник генерального директора курорта «Горки Город» в сфере IT-технологий. «Особенно учитывая то, что у нас могут появляться в связи с открытием новых объектов нежелательные персоны — и мы сможем отсеивать их еще на входе».

Дмитрий Анфиногенов, заместитель генерального директора курорта «Горки Город», подводя итоги работы форума, отметил:

«Все договоры направлены, конечно, на развитие, увеличение доходности и прибыли, как и тех компаний, которые к нам приехали, так и нашего благосостояния. Безусловно, да, мы для этого и собираемся, бизнес должен приносить деньги. Поэтому, рабочая программа и неофициальная программа были очень продуктивными, и все это дает достаточно хороший синергетический эффект».